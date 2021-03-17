Харьковчанам показали, что надевали девушки в начале прошлого века
Кадрами поделились в сообществе "Украинцы. Кто мы и какие мы" в Фейсбук.
Харьковчанам показали, как одевались женщины в начале XX века.
Примечательно, что девушкам было по нраву носить огромное количество бус и пышные вышиванки. Из причесок девушки предпочитали длинную косу.
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Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".