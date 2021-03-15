На Харківщині більше третини перевірених закладів порушували карантин

Про це повідомили в ГУ Держпідприємництва в Харківській області.

З 9 по 14 березня в Харківській області фахівці здійснили 385 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання карантину, порушення виявлені на 120 (31,2%) об'єктах.

Для усунення порушень керівникам та відповідальним особам надано 119 приписів (пропозицій), складено 20 протоколів про порушення санітарних норм і правил.

Раніше ми писали, що Харківській області від коронавірусу були вакциновані 1520 осіб

Про це повідомив під час брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

В області станом на ранок 15 березня працюють 19 мобільних бригад, які роблять щеплення від коронавірусу.

У п'ятницю були вакциновані 320 осіб, у вихідні дні кількість вакцинованих зменшилася.

За словами Бондарчука у вихідні "люди не вважають за потрібне йти в лікарню", а займаються своїми домашніми справами.

При цьому вакциновано 22 публічних особи.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".