На Харьковщине более трети проверенных заведений нарушали карантин
Об этом сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области.
С 9 по 14 марта в Харьковской области специалисты осуществили 385 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению карантина, нарушения выявлены на 120 (31,2%) объектах.
Для устранения нарушений руководителям и ответственным лицам предоставлено 119 предписаний (предложений), составлено 20 протоколов о нарушении санитарных норм и правил.
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Ранее мы писали, что Харьковской области от коронавируса были вакцинированы 1520 человек
Об этом сообщил во время брифинга заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.
В области по состоянию на утро 15 марта работают 19 мобильных бригад, которые делают прививки от коронавируса.
В пятницу были вакцинированы 320 человек, в выходные дни количество вакцинированных уменьшилось.
По словам Бондарчука в выходные "люди не считают нужным идти в больницу", а занимаются своими домашними делами.
При этом вакцинированы 22 публичных лица.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".