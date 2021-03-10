На ХТЗ несподівано зупинилося рух трамваїв
Про це повідомили в Харківському телеграм-каналі.
За словами очевидців, з ранку трамваї стоять у напрямку 602-го мікрорайону.
Офіційна інформація уточнюється.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Віктор Павлік показав, в яких умовах живе його 81-річна мама, яка "мало їсть": "Іноді я заїжджаю..."
Син 91-річного Чапкіса показав виснаженого батька в бинтах, де він зараз: "Будь ласка, Боже, допоможи..."
Трагедія в сім'ї Джеджули, святковий день назавжди став траурним: "Я говорив з нею, кричав, тряс..."
Колишній хлопець Мішель Андраде Ломакін приголомшив несподіваним зізнанням: "Кошмар, не хотів би…"
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".