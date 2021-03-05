Харківське підземелля перетворять на музей

Як повідомив член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням "Діти підземелля" Ігор Денисенко, наш регіон має цікаву композицію старовинних підземель, на базі якої можна створити музей, передає "Харків 1".

Зараз проводяться дослідження, щоб з'ясувати, яким чином можна поєднати підземні споруди.

Крім того, спільно з Департаментом міжнародного співробітництва на базі цього об'єкта вже розроблені проекти туристичних маршрутів і вже проведені пілотні екскурсії.

Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.

Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.