Активісти вимагають знести в Харкові пам'ятник радянському письменнику

Бюст письменника Миколи Островського розташований біля бібліотеки на вулиці Чернишевській, 15.

Раніше активісти включили даний пам'ятник в список топонімічних та інших об'єктів, які повинні бути перейменовані або знищені відповідно до закону про декомунізацію. Всього в даний список увійшли 8 топонімічних і понад 60 інших об'єктів.

"Міська влада відмовляється його демонтувати, але ми можемо бачити, що він розсипається сам і дуже ймовірно, що через кілька років він може впасти", - йдеться в повідомленні.

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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.

"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.

Офіційна на даний момент інформація уточнюється.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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