Активісти вимагають знести в Харкові пам'ятник радянському письменнику
Бюст письменника Миколи Островського розташований біля бібліотеки на вулиці Чернишевській, 15.
Раніше активісти включили даний пам'ятник в список топонімічних та інших об'єктів, які повинні бути перейменовані або знищені відповідно до закону про декомунізацію. Всього в даний список увійшли 8 топонімічних і понад 60 інших об'єктів.
"Міська влада відмовляється його демонтувати, але ми можемо бачити, що він розсипається сам і дуже ймовірно, що через кілька років він може впасти", - йдеться в повідомленні.
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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.
"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.
Офіційна на даний момент інформація уточнюється.
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