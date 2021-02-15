В Харкові зник військовий

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

25-річний Михайло Водоп'янов проживає в с.Перемога Харківського району Харківської області. Вдень 12 лютого Водоп'янов покинув місце служби і не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см,худорлявий, волосся світле. У день, коли хлопець пропав, на ньому були чорна шапка, чорні спортивні штани, коричневі Берци, Військова оливкова куртка.

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Наталія Живаткова 1978 року народження вийшла з будинку по вулиці штурмовій 13 лютого приблизно о 17.00. Після цього її більше ніхто не бачив.

Прикмети зниклої: зріст 160 сантиметрів, середньої статури, коротко стрижена, волосся сиве.

На момент зникнення була одягнена в пальто темно-синього кольору, і білі чоботи.

У ніч на 14 лютого силами волонтерів були організовані пошуки зниклої жінки на найближчій території, проте ніяких слідів Наталії не виявили.

Якщо у вас є яка-небудь інформація-повідомте за телефонами: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

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