Минобороны назвало имена военнослужащих, подорвавшихся на мине 14 февраля
Происшествие случилось на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганское.
Погибшие – кременчужцы Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко, и харьковчанин Дмитрий Мироненко, передает "Объектив".
Как сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, 15 и 16 февраля объявлены в Кременчуге траурными днями.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Булитко из "Dizel Show" не узнали с новой прической и непристойным декольте: "Украинская Монро!"
42-летняя Лорак забыла о возрасте и вырядилась в мини-платье с декольте до пупка: "Берем?"
51-летняя Лопес в черном белье задрала ногу к потолку, хвастаясь растяжкой: "Полегче, дети смотрят"
В Одессе тело ребенка нашли висящим на двери: "мать оставила одного, а когда вернулась..."
Как заявила пресс-служба ГБР, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины.
“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов“, – отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.
Ранее мы писали, что на Харьковщине три автомобиля столкнулись рано утром 13 февраля
По данным Госслужбы по ЧС, вызов поступил им в 5:37.
В результате ДТП погибли два человека. Водитель Газели скончался на месте аварии, спасатели достали его тело из деформированной машины.
Заблокированным в кабине оказался водитель фуры Renault, ему помогли выбраться, однако мужчина умер в карете скорой помощи.
Подробности ДТП выясняются.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".