Минобороны назвало имена военнослужащих, подорвавшихся на мине 14 февраля

Происшествие случилось на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганское.

Погибшие – кременчужцы Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко, и харьковчанин Дмитрий Мироненко, передает "Объектив".

Как сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, 15 и 16 февраля объявлены в Кременчуге траурными днями.

Как заявила пресс-служба ГБР, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов“, – отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

Ранее мы писали, что на Харьковщине три автомобиля столкнулись рано утром 13 февраля

По данным Госслужбы по ЧС, вызов поступил им в 5:37.

В результате ДТП погибли два человека. Водитель Газели скончался на месте аварии, спасатели достали его тело из деформированной машины.

Заблокированным в кабине оказался водитель фуры Renault, ему помогли выбраться, однако мужчина умер в карете скорой помощи.

Подробности ДТП выясняются.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".