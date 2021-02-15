В Харькове пропал военный
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде “Милена”.
25-летний Михаил Водопьянов проживает в с. Победа Харьковского района Харьковской области. Днем 12 февраля Водопьянов покинул место службы и не вернулся.
Приметы: рост 180 см,худощавый, волосы светлые. В день, когда парень пропал, на нем были черная шапка, черные спортивные штаны, коричневые берцы, военная оливковая куртка.
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Кроме того, мы писали что в Харькове пропала 41-летняя женщина.
Наталья Живаткова 1978 года рождения вышла из дома по улице Штурмовой 13 февраля примерно в 17.00. После этого ее больше никто не видел.
Приметы исчезнувшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженная, волосы седые.
На момент исчезновения была одета в пальто темно-синего цвета, и белые сапоги.
В ночь на 14 февраля силами волонтеров были организованы поиски пропавшей женщины на ближайшей территории, однако никаких следов Натальи не обнаружили.
Если у вас есть какая-либо информация - сообщитьте по телефонам: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
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