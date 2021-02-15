В Харкові зникла 41-річна жінка

Про це розповіли в пошуковій групі «Мілена».

Наталія Живаткова 1978 року народження вийшла з будинку по вулиці штурмовій 13 лютого приблизно о 17.00. Після цього її більше ніхто не бачив.

Прикмети зниклої: зріст 160 сантиметрів, середньої статури, коротко стрижена, волосся сиве.

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На момент зникнення була одягнена в пальто темно-синього кольору, і білі чоботи.

У ніч на 14 лютого силами волонтерів були організовані пошуки зниклої жінки на найближчій території, проте ніяких слідів Наталії не виявили.

Якщо у вас є яка-небудь інформація-повідомте за телефонами: 102 або 068-777-0-112.

Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".