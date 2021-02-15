В Харькове пропала 41-летняя женщина

Об этом рассказали в поисковой группе «Милена».

Наталья Живаткова 1978 года рождения вышла из дома по улице Штурмовой 13 февраля примерно в 17.00. После этого ее больше никто не видел.

Приметы исчезнувшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженная, волосы седые.

На момент исчезновения была одета в пальто темно-синего цвета, и белые сапоги.

В ночь на 14 февраля силами волонтеров были организованы поиски пропавшей женщины на ближайшей территории, однако никаких следов Натальи не обнаружили.

Если у вас есть какая-либо информация - сообщитьте по телефонам: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".