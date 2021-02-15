В Харькове пропала 41-летняя женщина
Об этом рассказали в поисковой группе «Милена».
Наталья Живаткова 1978 года рождения вышла из дома по улице Штурмовой 13 февраля примерно в 17.00. После этого ее больше никто не видел.
Приметы исчезнувшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженная, волосы седые.
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На момент исчезновения была одета в пальто темно-синего цвета, и белые сапоги.
В ночь на 14 февраля силами волонтеров были организованы поиски пропавшей женщины на ближайшей территории, однако никаких следов Натальи не обнаружили.
Если у вас есть какая-либо информация - сообщитьте по телефонам: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".