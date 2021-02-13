Харків'ян залишать без електрики

Про відключення повідомили в АТ"Харківобленерго".

13 лютого у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинена подача електрики за наступними адресами:

вулиця Гіршмана-18; 19;

вулиця Пушкінська - 45; 47/49; 49; 5, 51; 53; 53Б;

вулиця Астрономичная - 35А; 35Б; 35В; 35ГАРАЖ; 35Д; 35Э; 35Ж; 35И; 35Л;

вулиця поздовжня-8; 8А;

вулиця Велика Жихорська-103Г;

вулиця Володимира Сосюри - 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 23; 25; 27; 29; 3; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46Б; 48; 5; 50; 50А; 6; 7; 8; 9;

вулиця Озерна - 18а;

вулиця Томської - 1; 10; 100; 102; 102А; 102Б; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 3А; 4; 40; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 46А; 47А; 48; 49; 5; 50; 51; 52А; 53; 54; 56; 58; 6; 62; 62А; 62Б; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 80А; 80Б; 82; 82А; 82Б; 82В; 84; 84А; 84Б; 86; 86А; 88; 9; 90; 92; 92А; 94; 94А; 96; 98; 9А;

провулок Володимира Сосюри-3.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".