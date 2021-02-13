Харьковчан оставят без электричества

Об отключениях сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

13 февраля в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача электричества по следующим адресам:

улица Гиршмана - 18; 19;

улица Пушкинская - 45; 47/49; 49; 5, 51; 53; 53Б;

улица Астрономичная - 35А; 35Б; 35В; 35ГАРАЖ; 35Д; 35Э; 35Ж; 35И; 35Л;

улица Продольная - 8; 8А;

улица Большая Жихорская - 103Г;

улица Владимира Сосюры - 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 23; 25; 27; 29; 3; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46Б; 48; 5; 50; 50А; 6; 7; 8; 9;

улица Озерная - 18А;

улица Томская - 1; 10; 100; 102; 102А; 102Б; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 3А; 4; 40; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 46А; 47А; 48; 49; 5; 50; 51; 52А; 53; 54; 56; 58; 6; 62; 62А; 62Б; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 80А; 80Б; 82; 82А; 82Б; 82В; 84; 84А; 84Б; 86; 86А; 88; 9; 90; 92; 92А; 94; 94А; 96; 98; 9А;

переулок Владимира Сосюры - 3.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".