В Харьковском районе случился пожар

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

До прибытия спасателей огонь успел распространиться по площади в пять квадратных метров. Из-за сильного задымления бойцам ГСЧС пришлось работать в аппаратах индивидуальной защиты.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания, которое тушили 2,5 часа, устанавливают эксперты.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".