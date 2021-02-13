В Харьковском районе случился пожар
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
До прибытия спасателей огонь успел распространиться по площади в пять квадратных метров. Из-за сильного задымления бойцам ГСЧС пришлось работать в аппаратах индивидуальной защиты.
В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания, которое тушили 2,5 часа, устанавливают эксперты.
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Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".