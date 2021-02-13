Харьковской лицеистке, тело которой нашли несколько дней назад, было всего 16 лет
Об этом 12 февраля, рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.
Девушка была призером чемпионата Украины по толканию ядра, в Харьков приехала из другого региона, жила с мамой.
Он сообщил, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, которое девушка вдыхала. По неофициальным данным, погибшая распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им.
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Ранее мы писали, что сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика
Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе.
В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.
До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".