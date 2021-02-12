Появились новые подробности трагедии с харьковским школьником

Издание "Харьков Тудей" сообщает, что Антон Логвинов имел немного опасное хобби - он увлекался исследованием заброшенных зданий и инженерных конструкций. Об этом изданию рассказал один из товарищей Антона по увлечению.

"Хотели полазить вместе по заброшкам, вскрыть бункер. Он говорил, что сам ходил по заброшкам, последний раз, когда виделись, рассказал, что хотел пойти на мост этот. Я говорил полицейским, чтобы там поискали", — говорит друг Антона.

Волонтеры, которые искали мальчика рассказали, что версия с мостом поначалу даже не рассматривалась.

Знакомые рассказывали, что Антон любил один гулять в лесу, поэтому поисковики сосредоточили главное внимание на лесной местности.

"Очень большая была территория для поиска. Алексеевский лес действительно большой, и мы его даже не весь обошли. В том месте, где нашли тело Антона, тоже проходили добровольцы. Но в ночь 9 февраля был снег, его засыпало снегом, они его не увидели", — говорит Сергей.

Ранее мы писали, что сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика

Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе.

В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.

До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".