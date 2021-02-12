Тело 15-летнего школьника нашли под мостом в Харькове

Полицейские сейчас разбираются, было это убийство или несчастный случай, передает "Харьков Тудей".

Версию ссоры с родителями отбросили сразу, так как мальчик был из благополучной семьи, по словам знакомых, ссор с родителями не было.

Антон не имел привычки убегать из дома, одноклассники подтвердили, что он ни с кем не конфликтовал открыто, был спокойным парнем.

"Он всегда звонил матери, когда куда-то шел, но в тот раз телефон у него был выключен. Родители сразу обратились в полицию", — рассказал администратор поисковой группы "Милена" Сергей Осман.

Ранее мы писали, что сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика

Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе.

В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.

До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".