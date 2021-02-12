В Харькове мужчина выпал из окна высотки
Об этом сообщили в соцсетях.
По предварительным данным, харьковчанин упал из окна 4 этажа на улице Клочковской.
Мужчина чудом выжил, с места происшествия его госпитализировали.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…»
Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…»
В России пропал звезда фильма «Афоня» Куравлев, друзья актера бьют тревогу: «Он в трауре после…»
Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "Пускай все знают"
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".