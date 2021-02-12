В Харьковской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая после уроков не вернулась домой

11 февраля около 14:50 после уроков школьница покинула лицей №2, но домой не вернулась, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Приметы пропавшей: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно.

Была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.

В последний раз камеры наблюдения зафиксировали девушку около 19:15 на Южном вокзале в Харькове.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей - сообщите по телефонам: (05748) 3-21-12, 0668340582 (дежурная часть), 0680854191 (ювенальная превенция), 0666158170 (сектор криминальной полиции) или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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