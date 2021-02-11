В Харькове вандалы устроили погром в подъезде
По словам очевидцев, ЧП произошло в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев - два человека зашли в подъезд с собакой.
Они прыгали и танцевали и били по стенам, срывая с них плакаты, били ногами по двери квартиры и пытаясь ее открыть. Один из парней берет кирпич и бросает в камеру видеонаблюдения, но кирпич не долетел.
"Может кто узнаёт этих упырей", - говорится в публикации. Видео можно посмотреть здесь.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".