Учительница из Харьковской области стала педагогом года
Об этом Ольга Халепа заявила на своей странице в Facebook.
Награду она получила за инновационный подход к организации дистанционного обучения. Известно, что женщина записывает рэп-уроки для детей. Ролики собирают десятки тысяч просмотров.
"Ничего себе! По версии Всеукраинского общественно-политического еженедельника "Освiта", я признана лучшим педагогом 2020! Удивлена!" - написала педагог.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".