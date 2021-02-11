Учительница из Харьковской области стала педагогом года

Об этом Ольга Халепа заявила на своей странице в Facebook.

Награду она получила за инновационный подход к организации дистанционного обучения. Известно, что женщина записывает рэп-уроки для детей. Ролики собирают десятки тысяч просмотров.

"Ничего себе! По версии Всеукраинского общественно-политического еженедельника "Освiта", я признана лучшим педагогом 2020! Удивлена!" - написала педагог.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".