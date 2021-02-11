За сутки в Харьковской области зарегистрировано 188 случаев коронавируса, 15 человек за сутки умерли

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, передает "Status quo".

129 заболевших - это жители Харькова, в Лозовой настоящая вспышка - 20 заболевших, 14 - Изюмского, 8 - Купянского, 5 - Чугуевского и 1 - Красноградского районов.

Всего с начала пандемии в Харьковской области зарегистрирован 79591 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из этого числа заболевших 72862 человека выздоровели, 1455 - умерли.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".