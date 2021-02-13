Харківська ліцеїстка, тіло якої знайшли кілька днів тому, було всього 16 років

Про це 12 лютого, розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

Дівчина була призером чемпіонату України зі штовхання ядра, до Харкова приїхала з іншого регіону, жила з мамою.

Він повідомив, що причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною, яку дівчина вдихала. За неофіційними даними, загибла розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним.

Раніше ми писали, що звід харківських волонтерів всю ніч шукали зниклого хлопчика

Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе.

В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.

До 5 ранку тривали пошуки зниклого 15-річного Антона Логвинова.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".