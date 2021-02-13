Харківська ліцеїстка, тіло якої знайшли кілька днів тому, було всього 16 років
Про це 12 лютого, розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.
Дівчина була призером чемпіонату України зі штовхання ядра, до Харкова приїхала з іншого регіону, жила з мамою.
Він повідомив, що причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною, яку дівчина вдихала. За неофіційними даними, загибла розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним.
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Раніше ми писали, що звід харківських волонтерів всю ніч шукали зниклого хлопчика
Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе.
В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.
До 5 ранку тривали пошуки зниклого 15-річного Антона Логвинова.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".