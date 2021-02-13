Харків'янка поскаржилася на "швидку" допомогу регіону

У телеграм-каналі "Харків лайф" жінка повідомила, що у її чоловіка піднялася температура до 39.9. Вона намагаюся викликати швидку, але в там медики заявили, що це не екстрений випадок, і порадили пити жарознижуюче.

"Жарознижуюче давала коли температура була 39.5 - не допомогло. Температура збільшилася. Дзвоню 5 разів нашій службі " допомоги "кажу вже що у людини "болить" серце, терміново треба приїхати. На цей виклик приїхали слава Богу", - розповідає харків'янка.

Жінка обурена такою "допомогою" і не розуміє, чому дуже висока температура не є екстреним випадком.

"Просто хочеться передати величезний привіт швидкій міста Харкова і дізнатися якого х * * а висока температура, яка не збивається всіма можливими способами не є екстреним випадком", - обурилася жінка.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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