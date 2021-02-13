Харків'янка поскаржилася на "швидку" допомогу регіону
У телеграм-каналі "Харків лайф" жінка повідомила, що у її чоловіка піднялася температура до 39.9. Вона намагаюся викликати швидку, але в там медики заявили, що це не екстрений випадок, і порадили пити жарознижуюче.
"Жарознижуюче давала коли температура була 39.5 - не допомогло. Температура збільшилася. Дзвоню 5 разів нашій службі " допомоги "кажу вже що у людини "болить" серце, терміново треба приїхати. На цей виклик приїхали слава Богу", - розповідає харків'янка.
Жінка обурена такою "допомогою" і не розуміє, чому дуже висока температура не є екстреним випадком.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Полякова, і як тобі така плакальниця країни?": Кароль жбурнула стілець в оператора на зйомках
Фаворитка "Голосу країни" Міла Нітіч порвала з продюсером, всі подробиці конфлікту: "Він мене іноді…"
"Він завжди дзвонив матері": кричущі подробиці трагедії з 15-річним школярем у Харкові
У Харкові під мостом знайшли тіло 15-річного школяра: поліція назвала причину загибелі
"Просто хочеться передати величезний привіт швидкій міста Харкова і дізнатися якого х * * а висока температура, яка не збивається всіма можливими способами не є екстреним випадком", - обурилася жінка.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".