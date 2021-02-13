Харьковчанка пожаловалась на "скорую" помощь региона

В телеграм-канале "Харьков лайф" женщина сообщила, что у ее мужа поднялась температура до 39.9. Она пытаюсь вызвать скорую, но в там медики заявили, что это не экстренный случай, и посоветовали пить жаропонижающее.

"Жаропонижающее давала когда температура была 39.5 - не помогло. Температура увеличилась. Звоню 5 раз нашей службе "помощи" говорю уже что у человека "болит" сердце, срочно надо приехать. На этот вызов приехали слава Богу", - рассказывает харьковчанка.

Женщина возмущена такой "помощью" и не понимает, почему очень высокая температура не является экстренным случаем.

"Просто хочется передать огромный привет скорой помощи города Харькова и узнать какого х**а высокая температура, которая не сбивается всеми возможными способами не является экстренным случаем", - возмутилась женщина.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".