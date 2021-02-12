Под Харьковом пациентка в больнице ограбила соседок по палате

Об этом сообщили в полиции.

По словам медработницы, которая сообщила об инциденте правоохранителям, одна из пациенток похитила у двух пенсионерок, с которыми лежала в одной палате, телефоны и ювелирные украшения.

"В тот день она рассказала пенсионеркам о том, что к зданию якобы подошли злоумышленники и потребовали отдать драгоценности и ценные вещи. По ее словам, они угрожали применением смертельного газа в случае невыполнения условий", - рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".