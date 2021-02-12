Под Харьковом пациентка в больнице ограбила соседок по палате
Об этом сообщили в полиции.
По словам медработницы, которая сообщила об инциденте правоохранителям, одна из пациенток похитила у двух пенсионерок, с которыми лежала в одной палате, телефоны и ювелирные украшения.
"В тот день она рассказала пенсионеркам о том, что к зданию якобы подошли злоумышленники и потребовали отдать драгоценности и ценные вещи. По ее словам, они угрожали применением смертельного газа в случае невыполнения условий", - рассказали в полиции.
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Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".