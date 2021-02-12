В Харькове подозреваемого в смертельном ДТП оставили в СИЗО

В Харьковском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу подозреваемого в смертельной аварии студента Дмитрия Габышева, передает "newsroom..

Адвокат подозреваемого обратился к суду с просьбой отпустить Дмитрия Габышева под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

В ответ прокурор заявил, что досудебное расследование по делу продолжается, а подозреваемый может попытаться скрыться от следствия.

Против круглосуточного домашнего ареста также выступила пострадавшая.

“Как этого человека можно отпустить домой. Они убили моего мужа и моего ребенка. Пусть отсидит эти десять лет. Я больше не прошу. И на меньшее я не согласна”, — заявила на суде Любовь Азаренкова.

В итоге судья отклонил обжалование меры пресечения для Дмитрия Габышева.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Ою этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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