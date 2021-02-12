В Харькове подозреваемого в смертельном ДТП оставили в СИЗО
В Харьковском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу подозреваемого в смертельной аварии студента Дмитрия Габышева, передает "newsroom..
Адвокат подозреваемого обратился к суду с просьбой отпустить Дмитрия Габышева под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
В ответ прокурор заявил, что досудебное расследование по делу продолжается, а подозреваемый может попытаться скрыться от следствия.
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Против круглосуточного домашнего ареста также выступила пострадавшая.
“Как этого человека можно отпустить домой. Они убили моего мужа и моего ребенка. Пусть отсидит эти десять лет. Я больше не прошу. И на меньшее я не согласна”, — заявила на суде Любовь Азаренкова.
В итоге судья отклонил обжалование меры пресечения для Дмитрия Габышева.
Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице
Ою этом сообщили в городской диспетчерской службе.
С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".