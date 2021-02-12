В Харьковскую область вскоре доставят вакцину для медиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского областного совета.

"Сейчас больницы подают заявки на вакцинацию своих работников. Областная инфекционная больница запросила вакцину на 50 медработников - сотрудников лечебного учреждения, КП "Центр экстренной медицинской помощи" - для 511 работников", - сообщил депутат.

Когда именно вакцина будет в области - на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что в Харьковской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая после уроков не вернулась домой.

11 февраля около 14:50 после уроков школьница покинула лицей №2, но домой не вернулась, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Приметы пропавшей: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно.

Была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.

В последний раз камеры наблюдения зафиксировали девушку около 19:15 на Южном вокзале в Харькове.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей - сообщите по телефонам: (05748) 3-21-12, 0668340582 (дежурная часть), 0680854191 (ювенальная превенция), 0666158170 (сектор криминальной полиции) или 102.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".