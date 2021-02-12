В Харьковской области зафиксировали десять смертей от коронавируса за сутки
Такие данные опубликованы на сайте СНБО.
По состоянию на 12 февраля в Харьковской области зарегистрировано 1471 летальный исход.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 80 012 жителей региона. За сутки подтверждение получили 189 человек.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая после уроков не вернулась домой.
11 февраля около 14:50 после уроков школьница покинула лицей №2, но домой не вернулась, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Приметы пропавшей: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно.
Была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.
В последний раз камеры наблюдения зафиксировали девушку около 19:15 на Южном вокзале в Харькове.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей - сообщите по телефонам: (05748) 3-21-12, 0668340582 (дежурная часть), 0680854191 (ювенальная превенция), 0666158170 (сектор криминальной полиции) или 102.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".