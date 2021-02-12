У Харкові розшукують двох чоловіків

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

19-річний Артем Бондаренко 11 лютого близько 13.30 пішов з дому в провулку Степовому і не повернувся.

Хлопець був одягнений в чорний пуховик і темні штани, взутий в білі кросівки. При собі у нього було два рюкзаки-сірого і блакитного кольорів.

Зріст Артема Бондаренка - 185-190 см, спортивна статура.

Також волонтери розшукують 70-річного Івана Олашина. Пенсіонер також 11 лютого пішов з дому на вул.Архангельській Баварії і зник.

Чоловік був одягнений в спортивний костюм і светр. При собі у нього була барсетка з документами. Пенсіонер страждає втратою пам'яті.

Якщо у вас є яка-небудь информація про зниклих-повідомте за телефоном (068) 777-0-112 або на спецлінію 102.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".