У Харкові розшукують двох чоловіків
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
19-річний Артем Бондаренко 11 лютого близько 13.30 пішов з дому в провулку Степовому і не повернувся.
Хлопець був одягнений в чорний пуховик і темні штани, взутий в білі кросівки. При собі у нього було два рюкзаки-сірого і блакитного кольорів.
Зріст Артема Бондаренка - 185-190 см, спортивна статура.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Кароль після скандалу з "плакальницею" обтягнулася латексом і показала нову себе: "Нехай Полякова подавиться..."
Потап аж заволав перед появою Сердючки в пишній спідниці і на підборах, повне відео: "Віра Кардашьян"
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
Також волонтери розшукують 70-річного Івана Олашина. Пенсіонер також 11 лютого пішов з дому на вул.Архангельській Баварії і зник.
Чоловік був одягнений в спортивний костюм і светр. При собі у нього була барсетка з документами. Пенсіонер страждає втратою пам'яті.
Якщо у вас є яка-небудь информація про зниклих-повідомте за телефоном (068) 777-0-112 або на спецлінію 102.
Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".