В Харькове разыскивают двух мужчин
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
19-летний Артем Бондаренко 11 февраля около 13.30 ушел из дома в переулке Степном и не вернулся.
Парень был одет в черный пуховик и темные штаны, обут в белые кроссовки. При себе у него было два рюкзака – серого и голубого цветов.
Рост Артема Бондаренко – 185-190 см, спортивное телосложение.
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Также волонтеры разыскивают 70-летнего Ивана Олашина. Пенсионер также 11 февраля ушел из дома на ул. Архангельской Баварии и пропал.
Мужчина был одет в спортивный костюм и свитер. При себе у него была барсетка с документами. Мужчина страдает потерей памяти.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавших - сообщите по телефону (068) 777-0-112 или на спецлинию 102.
Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".