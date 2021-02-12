В Харькове разыскивают двух мужчин

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

19-летний Артем Бондаренко 11 февраля около 13.30 ушел из дома в переулке Степном и не вернулся.

Парень был одет в черный пуховик и темные штаны, обут в белые кроссовки. При себе у него было два рюкзака – серого и голубого цветов.

Рост Артема Бондаренко – 185-190 см, спортивное телосложение.

Также волонтеры разыскивают 70-летнего Ивана Олашина. Пенсионер также 11 февраля ушел из дома на ул. Архангельской Баварии и пропал.

Мужчина был одет в спортивный костюм и свитер. При себе у него была барсетка с документами. Мужчина страдает потерей памяти.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших - сообщите по телефону (068) 777-0-112 или на спецлинию 102.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".