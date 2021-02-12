Під Харковом пацієнтка в лікарні пограбувала сусідок по палаті
Про це повідомили в поліції.
За словами медпрацівниці, яка повідомила про інцидент правоохоронцям, одна з пацієнток викрала у двох пенсіонерок, з якими лежала в одній палаті, телефони та ювелірні прикраси.
"Того дня вона розповіла пенсіонеркам про те, що до будівлі нібито підійшли зловмисники і зажадали віддати коштовності та цінні речі. За її словами, вони погрожували застосуванням смертельного газу в разі невиконання умов", - розповіли в поліції.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Надя Дорофєєва пригрозила Дантесу розлученням, спливли несподівані деталі: "Якщо чоловік..."
Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго: "Потап і Настя раніше теж так…"
Як Кароль, Каменських, Монатік та інші зірки виглядали до розкішного життя і популярності: несподівані фото
Біда прийшла в нову сім'ю екс-чоловіка Орбакайте Преснякова, лікарі підтвердили найгірше: "Вона цього боялася..."
Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".