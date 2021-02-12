Під Харковом пацієнтка в лікарні пограбувала сусідок по палаті

Про це повідомили в поліції.

За словами медпрацівниці, яка повідомила про інцидент правоохоронцям, одна з пацієнток викрала у двох пенсіонерок, з якими лежала в одній палаті, телефони та ювелірні прикраси.

"Того дня вона розповіла пенсіонеркам про те, що до будівлі нібито підійшли зловмисники і зажадали віддати коштовності та цінні речі. За її словами, вони погрожували застосуванням смертельного газу в разі невиконання умов", - розповіли в поліції.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".