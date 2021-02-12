В Харкові підозрюваного у смертельній ДТП залишили в СІЗО
У Харківському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу підозрюваного в смертельній аварії студента Дмитра Габишева, передає "newsroom..
Адвокат підозрюваного звернувся до суду з проханням відпустити Дмитра Габишева під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.
У відповідь прокурор заявив, що досудове розслідування у справі триває, а підозрюваний може спробувати сховатися від слідства.
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Проти цілодобового домашнього арешту також виступила постраждала.
"Як цю людину можна відпустити додому. Вони вбили мого чоловіка і мою дитину. Нехай відсидить ці десять років. Я більше не прошу. І на менше я не згодна", - заявила на суді любов Азаренкова.
У підсумку суддя відхилив оскарження запобіжного заходу для Дмитра Габишева.
Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".