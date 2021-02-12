В Харкові підозрюваного у смертельній ДТП залишили в СІЗО

У Харківському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу підозрюваного в смертельній аварії студента Дмитра Габишева, передає "newsroom..

Адвокат підозрюваного звернувся до суду з проханням відпустити Дмитра Габишева під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

У відповідь прокурор заявив, що досудове розслідування у справі триває, а підозрюваний може спробувати сховатися від слідства.

Проти цілодобового домашнього арешту також виступила постраждала.

"Як цю людину можна відпустити додому. Вони вбили мого чоловіка і мою дитину. Нехай відсидить ці десять років. Я більше не прошу. І на менше я не згодна", - заявила на суді любов Азаренкова.

У підсумку суддя відхилив оскарження запобіжного заходу для Дмитра Габишева.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".