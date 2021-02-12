В Харківській області сильно похолодає
Як повідомили синоптики, з 13 по 20 лютого очікується аномально холодна погода.
Температура вночі становитиме 13-18 градусів морозу, вдень – 9-14 нижче нуля, а в окремі дні другої декади по області можливе посилення морозів до -20...-23°С.
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Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".