В Харківській області сильно похолодає

Як повідомили синоптики, з 13 по 20 лютого очікується аномально холодна погода.

Температура вночі становитиме 13-18 градусів морозу, вдень – 9-14 нижче нуля, а в окремі дні другої декади по області можливе посилення морозів до -20...-23°С.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".