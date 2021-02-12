В Харьковской области сильно похолодает

Как сообщили синоптики, с 13 по 20 февраля ожидается аномально холодная погода.

Температура ночью составит 13-18 градусов мороза, днем – 9-14 ниже нуля, а в отдельные дни второй декады по области возможно усиление морозов до -20...-23°С.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Ою этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".