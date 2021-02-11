Центр Харькова стоит в пробках

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

«Мироносицкая стоит. Перекрыта ул. Жён Мироносец. Сумская стоит, из-за ДТП напротив памятника Шевченко. Чернышевская от ул. Свободы перекрыта. Веснина стоит из-за ДТП. Небольшие неудобства. Планируйте, так ли вам надо в центр», сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом.

Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста.

"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.

В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.

Следствие по делу продолжается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".