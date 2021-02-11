Неадекватный парень в Харькове пытался покончить с собой в прямом эфире
Телеграм-канал "ХС Харьков" опубликовал фото и видео происходящего.
"Помните типа, который хотел себя зарезать на Широнинцев летом?! Так вот он сейчас пустил газ в своей квартире и в прямом эфире несёт чушь про суицид", - говорилось в сообщении под опубликованным видео.
Позже появилась информация, что приехала полиция и задержала неадеквата в квартире.
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"Чувак, грозившийся вчера совершить суицид в прямом эфире, был по итогу повязан копами. Откуда кровь не ясно, по словам задержанного, он подрезал копа. Но в это что-то слабо верится", - сообщили в телеграме.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".