В полиции Харькова рассматривают три основные версии смерти 15-летнего Антона Логвинова
Правоохранители назначили пять экспертиз по факту гибели 15-летнего Антона Логвинова.
Сейчас следствие рассматривает три основных версии случившегося:
- убийство парня кем-либо из знакомых (друзья, родственники, соседи)
- убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений
- несчастный случай.
Детали будут известны после окончания всех экспертиз, а так же получения показаний. Уже опрошены одноклассники умершего, родственники.
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Напомним, что в Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом.
Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста.
"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.
В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.
Следствие по делу продолжается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
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