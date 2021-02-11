В полиции Харькова рассматривают три основные версии смерти 15-летнего Антона Логвинова

Правоохранители назначили пять экспертиз по факту гибели 15-летнего Антона Логвинова.

Сейчас следствие рассматривает три основных версии случившегося:

- убийство парня кем-либо из знакомых (друзья, родственники, соседи)

- убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений

- несчастный случай.

Детали будут известны после окончания всех экспертиз, а так же получения показаний. Уже опрошены одноклассники умершего, родственники.

Напомним, что в Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом.

Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста.

"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.

В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.

Следствие по делу продолжается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".