Смертельная авария произошла на трассе под Изюмом
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Авария произошла вечером 10 февраля на 631-м км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский” вблизи Изюма. В результате переворота Nissan пострадали водител и три пассажира.
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Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в Харьковской области под колеса авто попал пешеход.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.
41-летний водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
52-летний местный житель получил травмы и его доставили в районную больницу. Следователь открыл уголовное производство.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".