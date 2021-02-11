Смертельная авария произошла на трассе под Изюмом

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Авария произошла вечером 10 февраля на 631-м км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский” вблизи Изюма. В результате переворота Nissan пострадали водител и три пассажира.

56-летняя женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Харьковской области под колеса авто попал пешеход.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

41-летний водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

52-летний местный житель получил травмы и его доставили в районную больницу. Следователь открыл уголовное производство.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".