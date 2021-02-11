В Харьковской области под колеса авто попал пешеход

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

41-летний водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

52-летний местный житель получил травмы и его доставили в районную больницу. Следователь открыл уголовное производство.

Ранее мы писали, что в Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом.

Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста.

"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.

В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.

Следствие по делу продолжается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".