Полиция Харькова устанавливает причины смерти лицеистки

Как сообщили в издании "Объектив, лицеистка скончалась вечером 10 февраля якобы от интоксикации. На теле девочки нет видимых повреждений.

“Тело девушки без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливаются”, – сообщили в полиции.

Ранее мы писали, что в Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом.

Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста.

"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.

В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.

Следствие по делу продолжается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".