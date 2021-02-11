В полицию Харькова поступило сообщение о минировании
Взрывчатка якобы была расположена в Региональном сервисном центре МВД на улице Шевченко и Харьковском апелляционном суде на площади Героев Небесной Сотни, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
На месте работали экстренные службы и взрывотехники.
Здания и прилегающую территорию обследовали, но взрывных устройств не обнаружили.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".