У центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул. Лермонтовській в районі будинку №5.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Кароль після скандалу з "плакальницею" обтягнулася латексом і показала нову себе: "Нехай Полякова подавиться..."
Онучку Ющенка провалили на "Голос країни", розкрито подробиці, про які мовчать: "Це потрібно для…"
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла й стала ще красивішою, співачка в захваті: "Моя слабкість..."
У Росії зник зірка фільму "Афоня" Куравльов, друзі актора б'ють на сполох: "Він у жалобі після…"
Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.
14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.
Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.
Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.
Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".