В центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Ою этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".