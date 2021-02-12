В Харькове задержали жестокого убийцу

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

В помещении приемной металлолома обнаружено тело 60-летнего работника с огнестрельным ранением глаза.

Правоохранители установили и задержали убийцу.

36-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

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полиция, зима, преступление

Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанный злоумышленник в совершении преступления признался.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".