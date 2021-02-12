В Харківській області зафіксували десять смертей від коронавірусу за добу
Такі дані опубліковані на сайті РНБО.
Станом на 12 лютого в Харківській області зареєстровано 1471 летальний результат.
З початку пандемії коронавірус підтвердили у 80 012 жителів регіону. За добу підтвердження отримали 189 осіб.
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Раніше ми писали, що в Харківській області розшукують 14-річну дівчинку, яка після уроків не повернулася додому.
11 лютого близько 14: 50 після уроків школярка покинула ліцей №2, але додому не повернулася, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
Прикмети зниклої: 160-165, середньої статури, очі сіро-зелені, волосся каштанового кольору, на правій щоці родима пляма.
Була одягнена в синю куртку з опушкою на капюшоні, сіру шапку з бубном з блискітками, сірий шарф, коричневі штани, білий светр з візерунком коричневого кольору, чорні черевики. При собі мала рюкзак чорного кольору.
Востаннє камери спостереження зафіксували дівчину близько 19: 15 на Південному вокзалі в Харкові.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу-повідомте за телефонами: (05748) 3-21-12, 0668340582 (чергова частина), 0680854191 (ювенальна превенція), 0666158170 (сектор кримінальної поліції) або 102.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".