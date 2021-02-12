В Харківській області розшукують 14-річну дівчинку, яка після уроків не повернулася додому
11 лютого близько 14: 50 після уроків школярка покинула ліцей №2, але додому не повернулася, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
Прикмети зниклої: 160-165, середньої статури, очі сіро-зелені, волосся каштанового кольору, на правій щоці родима пляма.
Була одягнена в синю куртку з опушкою на капюшоні, сіру шапку з бубном з блискітками, сірий шарф, коричневі штани, білий светр з візерунком коричневого кольору, чорні черевики. При собі мала рюкзак чорного кольору.
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Востаннє камери спостереження зафіксували дівчину близько 19: 15 на Південному вокзалі в Харкові.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу-повідомте за телефонами: (05748) 3-21-12, 0668340582 (чергова частина), 0680854191 (ювенальна превенція), 0666158170 (сектор кримінальної поліції) або 102.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
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