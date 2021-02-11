Центр Харкова стоїть в пробках
Про це повідомляє телеграм-канал"Веха".
"Мироносицька стоїть. Перекрита вул. дружин Мироносець. Сумська стоїть, через ДТП навпроти пам'ятника Шевченку. Чернишевська від вул. Свободи перекрита. Весніна стоїть через ДТП. Невеликі незручності. Плануйте, чи так вам треба в центр", сказано в повідомленні.
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Раніше ми писали, що в Харкові 15-річний підліток пішов з дому ввечері 8 лютого, а через два дні його тіло знайшли під мостом.
Глава поліції Харкова Андрій Рубель заявив, що причиною смерті 15-річного школяра Антона Логвінова могло стати падіння з моста.
"Не можна сказати, що це пробій (черепа). Була виявлена садно голови, але, можливо, вона з'явилася згодом падіння з моста", - заявив Рубель.
У цю версію вірять не всі. У мережі поширена думка, що школяреві хтось пробив череп.
Слідство у справі триває.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".