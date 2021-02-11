Поліція Харкова встановлює причини смерті ліцеїстки
Як повідомили у виданні "Об'єктив", ліцеїстка померла ввечері 10 лютого нібито від інтоксикації. На тілі дівчинки немає видимих пошкоджень.
"Тіло дівчини без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг. Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень. Причина і всі обставини смерті неповнолітнього встановлюються", - повідомили в поліції.
Раніше ми писали, що в Харкові 15-річний підліток пішов з дому ввечері 8 лютого, а через два дні його тіло знайшли під мостом.
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Глава поліції Харкова Андрій Рубель заявив, що причиною смерті 15-річного школяра Антона Логвінова могло стати падіння з моста.
"Не можна сказати, що це пробій (черепа). Була виявлена садно голови, але, можливо, вона з'явилася згодом падіння з моста", - заявив Рубель.
У цю версію вірять не всі. У мережі поширена думка, що школяреві хтось пробив череп.
Слідство у справі триває.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".