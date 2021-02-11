Вчителька з Харківської області стала педагогом року
Про це Ольга Халепа заявила на своїй сторінці в Facebook.
Нагороду вона отримала за інноваційний підхід до організації дистанційного навчання. Відомо, що жінка записує реп-уроки для дітей. Ролики збирають десятки тисяч переглядів.
"Нічого собі! За версією Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика" Освіта", я визнана кращим педагогом 2020! Здивована!"- написала педагог.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".